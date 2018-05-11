Полиция не подтвердила сообщения о стрельбе во второй школе в Палмдейле

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Сообщения о стрельбе во второй школе в Палмдейле пока не подтверждаются, сообщил в Twitter офис шерифа округа Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось о двух возможных случаях стрельбы в разных школах, которые находятся на расстоянии 11 километров друг от друга.

"Относительно начальной школы Мансанита в Палмдейле: полицейские обыскали территорию. В школе все чисто. Пока что никаких улик, указывающих на преступление. Расследование пока продолжается", — написали представители офиса.

Ранее сообщалось о стрельбе в старшей школе Хайлэнд в Палмдейле. После стрельбы в старшей школе был задержан один человек. По сообщению СМИ, один человек также пострадал.