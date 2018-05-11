Еврокомиссар потребовал от Черногории расследовать нападение на журналистку

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Комиссар по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнес Хан посетил в Черногории раненную неизвестными журналистку Оливеру Лакич и редакцию Vijesti и потребовал от властей Черногории успешного расследования нападения, сообщило издание.

Журналистка газеты, которая критически освещает ситуацию в Черногории, в ночь на минувшую среду была обстреляна неизвестным у входа в собственный дом, злоумышленник прострелил ей икру.

Хан находится в пятницу в Подгорице с визитом в связи с Днем Европы. Он посетил редакцию, где встретился с Лакич и ее коллегами. Журналистку ранее отпустили из клиники на домашнее лечение.

"Празднование Дня Европы оказалась в тени события, свидетелями которого мы стали несколько дней назад, которое представляет собой нападение на свободу СМИ, свободу слова, которая является основой ценностью Европейского союза. Это я считаю неприемлемым", — цитируют Vijesti еврокомиссара.

Хан отметил, что нападение на Оливеру Лакич является и нападением на репутацию государства и потребовал "тщательного и успешного расследования происшествия" без которого, по его словам, не может быть европейской перспективы для Черногории".

"Данный случай находится среди приоритетных вопросов наших отношений с Черногорией… Никто не может нас убедить, что ситуация хорошая, если это не так. Мы смотрим в суть и в список достигнутых результатов. Не только на то, приняты ли адекватные законы, но и на то, насколько они исполняются", — приводит издание слова Хана.

Нападение вызвало большой резонанс в Черногории и регионе, его осудили избранный президент Мило Джуканович и представители всех политических партий. Премьер Душко Маркович и глава МВД Мевлудин Нуходжич потребовали тщательного расследования. Начальник управления полиции Веско Дамьянович пообещал, что правоохранительные органы "сделают все возможное, чтобы найти нападавших". На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили карманный фонарик, который может принадлежать злоумышленникам. Правоохранительные органы республики опросили несколько человек.

Коллеги Лакич сообщили, что различные угрозы пострадавшая периодически получала с 2011 года, а в 2012 году стала жертвой нападения, когда была жестоко избита. Среди тем ее профессиональных расследований — контрабанда сигарет и другая оргпреступность, в которой, по ее данным, могут быть замешаны власти страны. Журналисты днем в среду организовали протест в центре Подгорицы с требованием найти виновных в нападении на Лакич.