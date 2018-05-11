Эксперты прокомментировали возвращение Иванишвили в политику

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Возвращение экс-премьера Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили в политику может способствовать улучшению российско-грузинских отношений, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" на съезде в пятницу избрала Иванишвили своим председателем. Выступая на съезде, он выразил надежду на возобновление диалога с Россией.

"Что касается отношений с Россией – да, есть шанс, что будет позитивная динамика, исходя не только из связей самого Бидзины (который активно занимался бизнесом на территории РФ – ред.), а исходя из того, что основные цели, поставленные им, выполнены, то есть, партия является правящей, оппозиция находится в нокдауне, конституция изменена, в общем, основные цели реализованы. Вопрос в том, дадут ли ему улучшить отношения с Россией, в первую очередь Вашингтон и Брюссель", — сказал РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

По его словам, улучшение отношений с Россией в интересах Грузии, "поэтому какое-то движение здесь вполне возможно и вероятно".

В свою очередь заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев отметил, что пока неясно, насколько Иванишвили удастся сохранить настрой на возобновление диалога с РФ.

"Важно, чтобы он не натолкнулся на сильное противодействие в этом. Но естественно, что есть определенная дистанция между политическими противниками налаживания отношений с Россией и экономическими интересами Грузии. Экономических интересов гораздо больше", — сказал Караваев.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция "Грузинская мечта", пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.

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