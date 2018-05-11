Палестинец погиб в стычках с израильскими военными на границах Газы

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 11 мая — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб, почти 170 получили ранения в столкновениях с израильскими войсками, которыми сопровождается очередная серия многотысячных протестов на границах сектора Газа, сообщил в пятницу РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются седьмую пятницу подряд, приближаясь к кульминации. Она ожидается в следующий вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев, изгнанных израильтянами из своих домов.

"Погиб 40-летний палестинец, получивший ранение в грудь в столкновениях с силами израильской агрессии на востоке города Хан-Юниса", — сказал собеседник агентства. По его данным, еще 167 человек получили ранения, состояние семи из них оценивается как тяжелое.

Израильские военные подсчитали, что в пятничных протестах участвуют порядка пяти тысяч человек. Собравшись на пяти участках границы, они жгут покрышки, швыряют камни и пускают воздушных змеев с горящими предметами в расчете вызвать возгорания на сопредельной израильской территории, следует из сводки армейской пресс-службы.

Военные отвечают спецсредствами и снайперским огнем. Объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития. Выступления, которые идут с 30 марта, унесли жизни порядка 50 жителей сектора Газа.