Президент Армении назначил министра обороны

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего и.о. главы МЧС Давида Тонояна министром обороны, сообщила его пресс-служба.

"Назначить Давида Тонояна министром обороны республики Армении", — говорится в указе, размешенном на сайте президента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Тоноян будет назначен министром обороны.

Тоноян родился в 1967 году в Усть-Каменогорске (Казахстан). Окончил геологический Ереванского государственного университета и Военно-дипломатическую академию РФ. В 1986-1988 годах служил в советской армии. С 1994 года работал в структурах Минобороны Армении, был представителем ВС страны при НАТО, возглавлял управления международного военного сотрудничества и оборонных программ и оборонной политики Минобороны. В 2010-2017 годах был первым заместителем министра обороны Армении, а с 2017 года – главой МЧС.