ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 33 раза за неделю, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (131)

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 530 снарядов, мин и гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 530 снарядов, мин и гранат", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов ЛНР, добавил представитель оборонного ведомства.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов уменьшилось на 30", — сказал Марочко.