Пьяный водитель в Таиланде со злости протаранил мотоцикл, погиб подросток

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик погиб в столице Таиланда Бангкоке в результате ДТП с микроавтобусом, которым управлял пьяный водитель, обозленный на свою жену, ушедшую из дома, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Находившийся за рулем школьного микроавтобуса в состоянии сильного алкогольного опьянения водитель Варот Чусанг, по показаниям свидетелей, слова которых цитирует издание, "в сильном раздражении на всех вокруг нарочно догнал двигавшийся на большой скорости мотоцикл и врезался в него на полном ходу, а потом скрылся с места ДТП". Пассажир мотоцикла, 15-летний школьник, погиб на месте. Водитель мотоцикла отделался легкими травмами, сообщает издание.

По словам свидетелей, в четверг обуреваемый ревностью Чусанг избил свою жену. Около полуночи он пьяным приехал к дому тещи, где укрылась его супруга. Не докричавшись ни до жены, ни до тещи, водитель допил привезенную с собой бутылку крепкого спиртного и в сильно раздраженном состоянии сел за руль. Сначала он протаранил два мотоцикла, стоявшие во дворе. Когда жильцы дома, надеясь предотвратить дальнейший ущерб, поставили у него на пути садовую скамейку, он протаранил и ее. Затем Чусанг увидел едущий по пустой ночной улице мотоцикл, резко стартовал с места и погнался за ним.

Несмотря на то что с момента ДТП прошло более 20 часов, Чусанг все еще находится в розыске, сообщает издание.

Газете стало известно, что через несколько часов после происшествия он звонил жене и требовал развода, заявив, что "из-за нее убил человека".