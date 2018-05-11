Трамп встретится с генсеком НАТО 17 мая и обсудит предстоящий саммит НАТО

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме генсека НАТО Йенса Столтенберга 17 мая, говорится в сообщении Белого дома.

"Два лидера обсудят предстоящий в июле саммит НАТО и рассмотрят продвижение в приоритетных для Соединенных Штатов вопросов в НАТО, таких как потребность в равном распределении расходов и роль НАТО в международной борьбе с терроризмом", — сказано в документе.

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены Альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. В настоящее время лишь шесть стран выполнили это условие, а остальные, включая Германию, нет. Трамп неоднократно призывал партнеров по НАТО выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов Альянса.