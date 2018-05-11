Крупный пожар в кафе в центре казахстанского Шымкента ликвидировали

АСТАНА, 11 мая — РИА Новости. Крупный пожар в кафе в центре казахстанского города Шымкент ликвидирован, его тушили более 90 спасателей, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Возгорание в кафе "Гараж" началось в 16.31 (13.31 мск) и было локализовано спустя 27 минут. Ранее сообщили о двух спасенных из пожара. В тушении были задействованы 95 человек и 24 единицы специализированной пожарной техники. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 580 квадратных метров.

"В результате боевой работы личного состава Службы пожаротушения достигнута ликвидация пожара в 17.32 (14.32 мск). Площадь пожара уточняется", — заявил Иманкулов.

По его словам, тушение пожара усложнялось из-за горения деревянных конструкций, из которых состоит здание кафе.