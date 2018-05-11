МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза с Китаем и временное соглашение ЕАЭС с Ираном по зоне свободной торговле (ЗСТ) планируется подписать в Астане 17 мая, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Они оба (документа — ред.) согласованы всеми странами пятерки… чтобы в Астане это было подписано", — добавил Ушаков.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) планируется 14 мая в Сочи. В столице Казахстана 17-19 мая пройдет Астанинский экономический форум.