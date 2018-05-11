МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза с Китаем и временное соглашение ЕАЭС с Ираном по зоне свободной торговле (ЗСТ) планируется подписать в Астане 17 мая, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"На следующей неделе (17 мая — ред.), после нашего заседания (ВЕЭС), в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, и также подписать временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном", — сказал Ушаков. Подписание пройдет на уровне вице-премьеров.

"Они оба (документа — ред.) согласованы всеми странами пятерки… чтобы в Астане это было подписано", — добавил Ушаков.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) планируется 14 мая в Сочи. В столице Казахстана 17-19 мая пройдет Астанинский экономический форум.