В Европарламенте "внимательно следят" за формированием правительства Италии

РИМ, 11 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. В ЕС с большим вниманием следят за происходящими в Италии событиями, связанными с формированием нового национального правительства, заявил в пятницу журналистам глава Европейского парламента Антонио Таяни.

"Все в Европе с большим вниманием смотрят на то, что происходит сейчас в Италии, которая является одной из основополагающих стран Евросоюза", — сказал политик, принимающий участие в международной конференции на тему "Солидарность в Европе", организованной Европейским университетом во Флоренции.

По его словам, после Brexit Италии наряду с Испанией предстоит играть значительно более активную и заметную роль в Евросоюзе.

При этом Таяни отметил, что Италию характеризуют две крупные проблемы, отличающие ее от большинства стран ЕС: "очень большой государственный долг и высочайший уровень безработицы среди молодежи". Именно решение этих проблем глава ЕП назвал вызовом для будущего правительства Италии.

"Выход из ЕС не имеет никакого смысла, как не имеет никакого смысла и выход из единой европейской валюты. Это было бы анахронизмом", — подчеркнул Таяни в пятницу в ходе своего выступления на конференции.

В настоящее время в Риме проходят активные переговоры о формировании нового правительства Италии между лидерами общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига", которые принято считать антиевропейскими и антисистемными силами. Ранее их руководители не раз резко критически высказывались как в отношении экономической политики ЕС, так и о роли евро. Ожидается, что эти переговоры могут завершиться формированием нового кабинета министров Италии уже на будущей неделе.