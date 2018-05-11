Турция помогла задержать одного из главарей ИГ*, о которых сообщил Трамп

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турция задержала и депортировала в Ирак одного из главарей ИГ* Исмаила Альуана аль-Исави, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пять самых разыскиваемых лидеров ИГ* "только что пойманы".

В пятницу иракские силовики раскрыли их личности. В частности, задержаны Саддам Омар аль-Джамаль, отвечавший в ИГ* за безопасность в так называемом "вилайете Евфрат"; полевой командир Мухаммед Хусейн Ходар; глава спецназа террористов в дивизии "эль-Фатх" Исам Абдель-Кадер аз-Зобаи; глава "разведки" в "вилайете Евфрат" Омар Шахаб аль-Карбули, а также Исмаил Альуан аль-Исави — помощник гилаваря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы рады, что международное сотрудничество в борьбе с ИГ* дает важные результаты. Операция началась с задержания турецкими разведывательными и правоохранительными органами в Сакарье (на северо-западе Турции) одного из ведущих членов ИГ* Исмаила Альуана аль-Исави и его последующей депортации в Ирак. Мы с удовлетворением отмечаем успех операции, вклад в который внесла Турция", — говорится в заявлении Аксоя.

*Террористическая организация, запрещенная в России