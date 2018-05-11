В Стокгольме отреагировали на просьбу Гватемалы отозвать посла Швеции

СТОКГОЛЬМ, 11 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила сожаление в связи с запросом Гватемалы отозвать из страны шведского посла Андерса Компасса и сообщила, что Стокгольм обратится к Гватемале за дополнительными разъяснениями, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Валльстрём.

В четверг МИД Гватемалы сообщил, что правительство страны просит власти Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов в связи с тем, что они, "выполняя свои функции, совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала". При этом подчеркивалось, что речи об объявлении двух дипломатов персонами нон грата не идет, власти страны ждут от Стокгольма и Каракаса предложений относительно новых кандидатур послов.

"Гватемала попросила правительство отозвать посла Швеции Андерса Компасса. Это вызывает большое сожаление. Мы намерены просить правительство Гватемалы дать дополнительные разъяснения", — заявила Маргот Валльстрем, слова которой приводятся в сообщении для прессы.

Как поясняет шведское телевидение SVT, просьба МИД Гватемалы вызвана позицией посла, который считает общество Гватемалы коррумпированным. По данным SVT, посол должен покинуть Гватемалу в течение 30 дней.

Радио Швеции SR отмечает, что дипломатические отношения между Швецией и Гватемалой стали несколько напряженными после того, как Стокгольм финансово поддержал комиссию под эгидой ООН по расследованию обвинений в коррупции против президента Джимми Моралеса.

В заявлении главы МИД Швеции говорится, что она хотела бы воздержаться от комментариев по поводу этой ситуации. отмечается, что Стокгольм сформулирует свою позицию по вопросу после диалога с МИД Гватемалы.

По данным шведских СМИ, Компасс был назначен послом в Гватемале осенью прошлого года. Его имя хорошо известно многим в Швеции — несколько лет назад он сообщил о подозрениях, что солдаты ООН имели отношение к сексуальной эксплуатации детей в Центральноафриканской республике. Сообщалось, что он пошел на этот шаг, опасаясь, что указанные им инциденты не получат огласку. В связи с этим скандалом Компасс был вынужден оставить в 2015 году свой пост в одном из региональных отделений ООН по правам человека.