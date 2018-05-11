В Стокгольме отреагировали на просьбу Гватемалы отозвать посла Швеции

СТОКГОЛЬМ, 11 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила сожаление в связи с запросом Гватемалы отозвать из страны шведского посла Андерса Компасса и сообщила, что Стокгольм обратится к Гватемале за дополнительными разъяснениями, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Валльстрём.
"Гватемала попросила правительство отозвать посла Швеции Андерса Компасса. Это вызывает большое сожаление. Мы намерены просить правительство Гватемалы дать дополнительные разъяснения", — заявила Маргот Валльстрем, слова которой приводятся в сообщении для прессы.
Как поясняет шведское телевидение SVT, просьба МИД Гватемалы вызвана позицией посла, который считает общество Гватемалы коррумпированным. По данным SVT, посол должен покинуть Гватемалу в течение 30 дней.
Радио Швеции SR отмечает, что дипломатические отношения между Швецией и Гватемалой стали несколько напряженными после того, как Стокгольм финансово поддержал комиссию под эгидой ООН по расследованию обвинений в коррупции против президента Джимми Моралеса.
В заявлении главы МИД Швеции говорится, что она хотела бы воздержаться от комментариев по поводу этой ситуации. отмечается, что Стокгольм сформулирует свою позицию по вопросу после диалога с МИД Гватемалы.
По данным шведских СМИ, Компасс был назначен послом в Гватемале осенью прошлого года. Его имя хорошо известно многим в Швеции — несколько лет назад он сообщил о подозрениях, что солдаты ООН имели отношение к сексуальной эксплуатации детей в Центральноафриканской республике. Сообщалось, что он пошел на этот шаг, опасаясь, что указанные им инциденты не получат огласку. В связи с этим скандалом Компасс был вынужден оставить в 2015 году свой пост в одном из региональных отделений ООН по правам человека.