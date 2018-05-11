Трамп не поддастся на уловки КНДР, заявили в Белом доме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что президент США Дональд Трамп не попадется на те же уловки Пхеньяна, что ввели в заблуждение предыдущих президентов.

"Я знаю, что мы не попадемся на эту уловку так же, как это сделали предыдущие президенты, их вводили в заблуждение, убеждали снять санкции, дать им денег, и они ничего не получали взамен", — заявил Келли в интервью радиостанции NPR.

При этом Келли не исключил, что переговоры с КНДР могут стать попыткой ввести американского лидера в заблуждение. Тем не менее, Трамп "ясно видит ситуацию" и "действительно хочет, чтобы это сработало".

Комментируя выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, Келли заявил, что решение, по его мнению, не нанесет вреда отношениям Вашингтона с союзниками.