Родителям экс-премьера Италии предъявили обвинения в финансовых махинациях

РИМ, 11 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Флоренции потребовала привлечь к суду родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони, сообщила в пятницу газета La Stampa.

Им предъявлены обвинения в финансовых махинациях, в частности, в выдаче в 2015 году фальшивых фактур семейными фирмами Eventi 6 и Party, в результате чего, по версии финансовой гвардии, ими были незаконно присвоены почти 200 тысяч евро. По этому же делу проходит и другой итальянский предприниматель Луиджи Дагостино, который, судя по материалам следствия, и был изобретателем данной "схемы". Прокуратура потребовала и его привлечь к судебной ответственности по обвинениям в махинациях и мошенничестве.

Это уже не первый случай, когда правоохранительные органы Италии проявляют интерес к предпринимательской деятельности Тициано Ренци. В феврале прошлого года прокуратура Рима официально уведомила отца экс-премьера о том, что он в качестве обвиняемого проходит по громкому следственному делу о злоупотреблениях при распределении государственных подрядов компанией Consip. Обвинения Ренци-старшему были предъявлены по статье УК Италии "торговля влиянием".

В сентябре 2014 года стало известно о том, что Тициано Ренци проходит по следственному делу о ложном банкротстве компании Chil post, ранее принадлежавшей его семье. Однако в июле 2016 года суд Генуи прекратил производство по данному делу и сдал его в архив.

Маттео Ренци будучи лидером Демократической партии возглавлял правительство Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. После провала конституционного референдума 4 декабря 2016 года, он ушел в отставку с после премьер-министра. В марте после крупного поражения Демпартии на парламентских выборах Ренци подал в отставку с поста лидера демократов, однако он до сих пор контролирует ситуацию в руководящих органах партии.