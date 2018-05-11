Генсек НАТО в ходе визита в США встретится с Трампом, Помпео и Мэттисом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США 16-18 мая для консультаций в преддверии саммита альянса в июле, запланирована встрече с президентом Дональдом Трампом, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"Столтенберг проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он также встретится с госсекретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами", — говорится в сообщении.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Ранее Столтенберг совершил визиты в ряды стран-участниц альянса в рамках подготовки этой встречи. Основными темами саммита, как ожидается, станут вопросы адаптации альянса к новым вызовам, запуск миссии по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака, отношения с РФ.

Ранее Столтенберг заявлял, что на июльском саммите организации Североатлантического договора планируется принять меры по усилению альянса. Кроме того, на переговорах будет дана оценку прогрессу, достигнутому правительством Грузии в реализации реформ на пути к членству в НАТО.