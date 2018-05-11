В Йемене с марта 2015 года погибли более шести тысяч мирных жителей

ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Больше всего пострадавших среди мирных жителей Йемена зафиксировано в апреле, всего с марта 2015 года в стране погибли 6,385 тысячи человек, 10,047 тысячи человек получили ранения, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

"По меньшей мере 236 мирных жителей убито и 238 получили ранения в Йемене в апреле. Всего пострадали 474 гражданских, что более чем в два раза превышает те же данные за март, когда было зафиксировано 180 пострадавших среди мирных жителей", — сказала она.

По ее словам, тенденция к увеличению числа жертв продолжается и в начале мая. За первую неделю офис УВКП ООН в Йемене зарегистрировал 6 погибших и 57 раненых.

Всего по данным УВКПЧ ООН, за период с 26 марта 2015 года по 10 мая 2018 года в Йемене погибли 6,385 тысячи мирных жителей, 10,047 тысячи были ранены. Сообщается, что наибольшее число погибших и раненых — 10,185 тысячи человек — вызывают авиаобстрелы международной коалиции во главе с Саудовской Аравией привели к наибольшему количеству пострадавших.

"Мы глубоко озабочены резким ростом пострадавших среди мирного населения и вновь призываем все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право. Недавние атаки в густонаселенных районах, включая авиаобстрел президентского офиса в Сане в понедельник, вызывают серьезные сомнения в уважении принципов международного гуманитарного права, таких как принцип предосторожности, различия и пропорциональности", — добавила Шамдасани.

Представительница УВКП ООН отметила, что, по словам свидетелей, президентский офис, который расположен в густонаселенном районе, несколько раз подвергался авиаобстрелу, что увеличило количество пострадавших. Другая атака сил международной коалиции на заправочную станцию в провинции Хаджа привела к гибели 24 человек, 13 получили ранения. Мирные граждане пострадали и во время артобстрела со стороны хуситов 1 и 2 мая, уточнила она.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.