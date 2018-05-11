Центр Вашингтона лишился комфортных туалетов‍ из-за антироссийских санкций

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Санкции, введенные американскими властями против России в начале апреля, усугубили проблему с канализацией в штаб-квартире Национальной службы парков США, пишет издание Huffington Post.

Как сообщил представитель службы Майк Литтерст, историческое здание, расположенное неподалеку от мемориала Джефферсона в Вашингтоне, долгое время испытывало проблемы с канализационными насосами. В прошлом году насосы заменили, однако в марте они вышли из строя, и сотрудникам службы на протяжении нескольких недель пришлось пользоваться биотуалетами в парках или уборными в других зданиях.

По данным издания, для замены насосов служба обратилась к компании Chesapeake Environmental Equipment — дистрибьютору продукции швейцарского концерна Sulzer, который попал под антироссийские санкции, поскольку более 50% его акций принадлежат группе "Ренова" Виктора Вексельберга. Счета швейцарского концерна в американских банках оказались частично заморожены, компания не могла проводить транзакции в долларах и принимать новые заказы.

Контракт на поставку оборудования от Chesapeake Environmental Equipment датирован 19 марта, а доставили заказ, по словам Литтерста, только 13 апреля, на следующий день после того, как Sulzer смог выйти из-под санкций.

Издание не смогло связаться с представителями Chesapeake Environmental Equipment, чтобы получить комментарий.

Как пишет Huffington Post, санкции, вероятно, не были единственной причиной, но они еще больше замедлили ремонт туалетов в штаб-квартире Национальной службы парков. В результате их работу восстановили только 20 апреля.