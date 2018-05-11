Глава МИД Ирана обсудит авиационную отрасль во время зарубежного турне

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ситуация в авиационной отрасли Ирана будет обсуждаться во время дипломатического турне министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, заявил РИА Новости пресс-секретарь иранского управления гражданской авиации Риза Джафарзаде, отметив, что говорить об аннулировании договоров с европейскими авиастроительными компаниями преждевременно.

В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что администрация президента США продвигает стратегию, которая может сорвать планы компаний Boeing и Airbus по продаже сотен лайнеров иранским авиакомпаниям.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направляется в Китай, РФ и Брюссель, где обсудит меры по сохранению соглашения по иранской ядерной программе, из которого ранее вышли США.

"Вопрос авиации, как и остальные, будет находиться на столе переговоров во время дипломатического тура Зарифа. Необходимо получить гарантии", — сказал Джафарзаде.

Отвечая на вопрос, каковы будут действия Тегерана в случае аннулирования договоров с авиастроительными компаниями, собеседник агентства напомнил, что президент страны Хасан Роухани дал неделю времени на получение гарантий, после чего можно говорить об ответных действиях Ирана. "Это значит, что гарантии затрагивают все области — авиацию, нефть и прочее. После окончания данного срока можно будет говорить о решениях, которые будут приняты иранской стороной", — сказал он.

Джафарзаде подчеркнул, что говорить о разрыве договоров между Ираном и международными компаниями — производителями самолетов преждевременно.

"Все действия и решения Ирана завязаны на европейских гарантиях. Время было дано, и мы ждем гарантии", — добавил пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Ранее концерн Airbus сообщил, что изучит решение США о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, и это займет некоторое время.

Иранская авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. Как отмечало агентство Рейтер, стоимость контрактов составляла 38,3 миллиарда долларов.