СЖУ потребовал расследовать избиение представителя СМИ силовиками

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины требует расследовать избиение представителя издания "Gazeta.ua" Назара Мазылюка во время потасовки радикалов и сотрудников Национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина под Киевом, сообщается в пятницу на сайте НСЖУ.

Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода" в четверг пикетировали дом Левочкина. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка. В результате пострадали журналист и правоохранитель.

Как сообщил НСЖУ пострадавший, во время потасовки радикалов и силовиков он получил удары дубинкой от правоохранителей, которые были без опознавательных знаков. Пострадавший написал заявление в полицию о препятствовании профессиональной деятельности и избиении.

Секретарь НСЖУ Виталий Голубев заявил, что данный случай требует расследования на предмет адекватности действий правоохранителей. "Интересует прежде всего ответ на вопрос: была ли возможность в сложившейся ситуации обезопасить журналистов от возможных телесных повреждений? И, если была, то воспользовались ли ею сотрудники правоохранительных органов?" — заявил Голубев.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.