СЖУ потребовал расследовать избиение представителя СМИ силовиками

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины требует расследовать избиение представителя издания "Gazeta.ua" Назара Мазылюка во время потасовки радикалов и сотрудников Национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина под Киевом, сообщается в пятницу на сайте НСЖУ.
Как сообщил НСЖУ пострадавший, во время потасовки радикалов и силовиков он получил удары дубинкой от правоохранителей, которые были без опознавательных знаков. Пострадавший написал заявление в полицию о препятствовании профессиональной деятельности и избиении.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.