Нового главу правительства Каталонии могут утвердить в понедельник

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Каталонский парламент в субботу, 12 мая, проведет первый тур голосования по кандидатуре Кима Торры на пост главы правительства региона, сообщил в Twitter спикер каталонского парламента Роже Торрен.

Второй тур голосования, скорее всего, состоится в понедельник, 14 мая.

Накануне бывший председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, дожидающийся решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию, объявил, что рекомендует на пост главы женералитета кандидата от возглавляемой им коалиции "Вместе за Каталонию" Кима Торру.

В пятницу Торрен провел консультации с различными парламентскими фракциями. Сепаратистская партия "Кандидатура народного единства" (CUP), которая обладает в парламенте всего четырьмя мандатами, но чьи голоса являются ключевыми при голосовании, проведет совещание, чтобы решить, воздержаться или проголосовать против кандидатуры Торры. Ранее CUP заявляла, что не поддержит никакого другого кандидата, кроме Пучдемона.

Для победы в первом туре Торре необходимо получить абсолютное большинство – минимум 68 голосов из 135. Для победы во втором туре – который должен состояться через 48 часов после первого — достаточно простого большинства. Если CUP примет решение воздержаться, то Торра будет избран новым главой каталонского правительства при 66 голосах за, 65 против и четырех воздержавшихся.

Чтобы избежать досрочных выборов, главу женералитета необходимо избрать до 22 мая.

Согласно результатам опроса Центра изучения мнения женералитета, которые были обнародованы в пятницу, в случае повторных выборов на них вновь бы победила центристская партия "Граждане", выступающая за территориальную целостность Испании. Она бы получила 33-34 мандата, при этом леворадикальная сепаратистская партия "Кандидатура народного единства" значительно укрепила бы свои позиции и получила 11 мандатов. "Вместе за Каталонию" в случае повторных выборов может рассчитывать на 30-32 мандата, а "Левые республиканцы Каталонии" на 29-32. Таким образом, в случае новых выборов три сепаратистские силы сохранили бы абсолютное большинство в каталонском парламенте.

Конституционный суд (КС) Испании 9 мая принял к рассмотрению иск правительства о несоответствии Основному закону реформы законодательства, проведенной каталонским парламентом, которая позволяет утверждать главу правительства Каталонии дистанционно. Таким образом, КС фактически заблокировал возможность утверждения на этом посту Карлеса Пучдемона.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

Все политики, которые до сих пор выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости. Им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.