Суд ЕС обязал Финляндию не препятствовать воссоединению семей беженцев

Ситуация с беженцами в Европе (4662)

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — РИА Новости. Европейский суд обязал власти Финляндии не препятствовать воссоединению семей несовершеннолетних беженцев, уже находящихся в стране, сообщает в пятницу государственная телерадиокомпания YLE.

Согласно финскому законодательству, несовершеннолетний беженец, находящийся в стране и желающий воссоединиться с семьёй, должен оставаться несовершеннолетним в течение всего периода рассмотрения его дела, которое может занимать продолжительное время – от нескольких месяцев до нескольких лет. Т.е. на момент вынесения решения ребёнок должен оставаться несовершеннолетним.

Суд ЕС обязал страну убрать данное условие. Достаточно того, что на момент подачи заявления беженец является несовершеннолетним.

"Мы контролируем все случаи, которые подпадают под данное решение", — говорит представитель иммиграционной службы Финляндии Санна Хелариута.

Согласно новому решению суда ЕС, финское законодательство должно быть исправлено.

"Закон об иностранцах будет исправлен, но как быстро, я не могу сказать. Вероятно, реформа закона должна быть инициирована неким проектом", — говорит представитель МВД Йорма Вуорио.

На текущий момент данные изменения касаются 75 дел, уже принятых на рассмотрение.