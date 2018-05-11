Эксперт рассказал, кто пострадает от выхода США из иранской сделки

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. В ситуации с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана больше других теряет Европейский союз, считает директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, он сообщил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат соглашения. В четверг Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном.

"В действительности в этой ситуации больше всех теряет Европейский союз. Европейцы стратегически не способны управлять собственной судьбой и вступить в стратегические альянсы с Россией и Китаем с тем, чтобы противостоять дестабилизирующей политике США и Израиля", — сказал Томанн РИА Новости.

По мнению эксперта, в интересах Евросоюза создание политической "оси Париж-Берлин-Москва-Пекин".

"Если европейцы не пойдут в этом направлении, они окажутся жертвами всех этих решений (президента США), ведь именно Европейский союз в ситуациях с конфликтами финансирует послевоенное восстановление и принимает беженцев", — указал эксперт. При этом он заметил, что не считает возможным альянс между Францией, Германией, Россией и Китаем "по идеологическим причинам".

Томанн утверждает, что сегодня Евросоюз демонстрирует политическую беспомощность. "К сожалению, Европейский союз сегодня характеризует беспомощность. В ЕС говорят о стратегической автономности, но когда это требуется продемонстрировать на деле, на это не способны. Евросоюз основывается во внешней политике на идеологии мультилатерализма и соблюдения международного права, но проблема в том, что когда надо этот мультилатерализм применить, это не работает", — сказал Томанн.

Он полагает, что ЕС не сможет сохранить соглашение с Ираном, потому что, когда встанет вопрос о принятии конкретных мер для противодействия санкционным мерам США в отношении европейских предприятий, инвестировавших в экономику Ирана, между странами-членами ЕС возникнет раскол. "Я не уверен, что Германия будет готова применить ответные меры против США. Равно как и многие другие не захотят идти против воли Трампа", — заметил эксперт.

По его словам, от ситуации "выиграют те государства, которые не зависят от США и продолжат торговые отношения с Ираном", в частности Россия и Китай.