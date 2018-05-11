Эксперт рассказал, кто пострадает от выхода США из иранской сделки

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Александр Шишло. В ситуации с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана больше других теряет Европейский союз, считает директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.
"В действительности в этой ситуации больше всех теряет Европейский союз. Европейцы стратегически не способны управлять собственной судьбой и вступить в стратегические альянсы с Россией и Китаем с тем, чтобы противостоять дестабилизирующей политике США и Израиля", — сказал Томанн РИА Новости.
По мнению эксперта, в интересах Евросоюза создание политической "оси Париж-Берлин-Москва-Пекин".
"Если европейцы не пойдут в этом направлении, они окажутся жертвами всех этих решений (президента США), ведь именно Европейский союз в ситуациях с конфликтами финансирует послевоенное восстановление и принимает беженцев", — указал эксперт. При этом он заметил, что не считает возможным альянс между Францией, Германией, Россией и Китаем "по идеологическим причинам".
Томанн утверждает, что сегодня Евросоюз демонстрирует политическую беспомощность. "К сожалению, Европейский союз сегодня характеризует беспомощность. В ЕС говорят о стратегической автономности, но когда это требуется продемонстрировать на деле, на это не способны. Евросоюз основывается во внешней политике на идеологии мультилатерализма и соблюдения международного права, но проблема в том, что когда надо этот мультилатерализм применить, это не работает", — сказал Томанн.
По его словам, от ситуации "выиграют те государства, которые не зависят от США и продолжат торговые отношения с Ираном", в частности Россия и Китай.