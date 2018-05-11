МИД Франции не комментирует предстоящую встречу в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (61)

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Информация о предстоящей встрече в "нормандском формате" будет озвучена "в подходящее время", сообщили в МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского лидера Петра Порошенко о том, что встреча состоится в ближайшее время.

"О следующей встрече в "нормандском формате" будет объявлено в соответствующее время", — сообщили в ходе брифинга во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже. Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречу министров "нормандской четверки" по Украине нужно хорошо подготовить. Однако, по его словам, Москва надеется, что она не будет отложена надолго.