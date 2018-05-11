Ввод миротворцев ООН в Донбасс не обеспечит безопасность, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Ввод миротворцев ООН в Донбассе не обеспечит безопасность в регионе, для этого необходим прямой диалог с ДНР и ЛНР, а также выполнение Киевом комплекса мер по мирному урегулированию конфликта, заявил в пятницу журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Владислав Дейнего.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.

"Нежелание вести диалог с республиками, который мог бы поставить точку в войне в Донбассе, вернуть территории к мирному образу жизни (у Киева — ред.). Поэтому и рассказывают, что нужно ждать доброго дядю, который может чем-то поможет. Никакие контингенты ООН здесь проблему не решат. Они только усложнят жизнь людям", — сказал Дейнего.

Он отметил, что ДНР и ЛНР допускают ввод миротворческого контингента в Донбасс, но только в качестве охранной миссии, обеспечивающей безопасность наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и в районах важных объектов инфраструктуры.

"В первую очередь, в районе Донецкой фильтровальной станции. Пусть туда приедет контингент ООН и позволит чувствовать себя более уверенно (миссии ОБСЕ — ред.), обеспечит безопасность их наблюдения, тогда прекратятся обстрелы Донецкой фильтровальной станции", — отметил Дейнего.

Он добавил, что выполнение блока безопасности зависит, в первую очередь, от желания сторон обеспечить прекращение огня в Донбассе.

"Как только нам удается продавить какие-то моменты, заставить Украину работать по вопросам безопасности, ОБСЕ оказывает давление, чтобы они согласились принять обязательства по безопасности. Когда доходит до реализации, Украина топчется на месте, а ОБСЕ закрывает глаза на то, что Украина саботирует процесс", — сказал Дейнего.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>