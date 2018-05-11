В ДНР сообщили о пострадавшей при обстреле Докучаевска

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (125)

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, один человек получил ранение, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 11.40 до 12.10 вооруженные силы Украины вели огонь по населенного пункту Докучаевск. В результате обстрела, по предварительным данным, ранение кисти получила мирная жительница 1966 года рождения", — заявил представитель ведомства.

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие.