Более половины граждан Венесуэлы готовы проголосовать Мадуро, показал опрос

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может рассчитывать на поддержку 55,9 % венесуэльцев на предстоящих президентских выборах, следует из результатов последнего опроса, сообщает издание Prensa Latina.

Выборы президента в Венесуэле состоятся 20 мая. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.

За главу оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона готовы проголосовать 25,4 % людей, представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи намерены поддержать 16,2 % венесуэльцев.

Также, согласно исследованию, 43,8 % опрошенных отождествляют себя с правящей партией — Единой социалистической партией Венесуэлы.

Исследование было проведено организацией International Consulting Services (ICS) в период с 20 апреля по 4 мая.