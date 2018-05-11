В ООН опасаются возможных протестов в Газе из-за переноса посольства США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что обеспокоен ситуацией в Иерусалиме в свете ожидающегося открытия посольства США, и опасается возможных протестов в Газе.

"Я особенно обеспокоен сегодняшней ситуацией в свете переноса посольства США в понедельник (в Иерусалим — ред.) и ожидающимися протестами в Газе. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и призвать вновь Израиль быть очень осторожным в своих действиях, отвечая на протесты", — заявил Младенов на встрече с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу.

"Мы очень обеспокоены развитием ситуации и нарастающим напряжением в регионе, включая ситуацию в Сирии, Йемене и, конечно, вокруг Палестины. Нас также тревожит отсутствие прогресса на политическом треке, который мог бы объединить всех палестинцев", — добавил дипломат.

По его словам, генсек ООН "высказался очень четко, что нет никакого плана "Б" в ближневосточном урегулировании, кроме двугосударственного решения для Палестины и Израиля".

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.

Перенос американского посольства приурочен к 14 мая — дню 70-летия образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на здании, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.