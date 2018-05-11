Генпрокурор Украины пожаловался, что СМИ много критикуют реформы в стране

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал "неприемлемой" ситуацию с критикой реформ в украинском информационном пространстве.

"Я считаю неприемлемой сегодняшнюю ситуацию в информационном пространстве Украины, которое 90% времени уделяет поражениям (в проведении реформ – ред.), имеющимся и надуманным, и очень мало говорит о победах",- сказал Луценко в пятницу во время выступления в Национальном университете "Острозская академия", которое транслировали украинские телеканалы.

Украинские власти ранее начали ряд реформ, в том числе в сферах образования, медицины и децентрализации. Завершение децентрализации на Украине требует внесения изменения в конституцию страны, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются Основным законом. Соответствующий законопроект прошел в Верховной раде только первое чтение, окончательное принятие тормозит пункт о так называемом особом статусе Донбасса, принятие которого предусмотрено минскими соглашениями.

Критике также подвергался закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Закон, который дает старт поэтапному проведению медицинской реформы на Украине, вступил в силу 30 января. Реформа предполагает выплаты больницам и врачам за оказанные пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Также предлагается создать Национальную службу здоровья Украины. После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Ранее депутаты фракции "Оппозиционный блок" заявляли о намерении обжаловать этот закон.