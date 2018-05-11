Москву тревожат попытки изменить политическую конфигурацию Ближнего Востока

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москву тревожат попытки изменить геополитическую конфигурацию Ближнего Востока и Севера Африки так, чтобы задвинуть проблему вокруг Палестины на задний план, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.
"Мы убеждены в том, что это очень опасный путь, и что при всей важности и остроте кризисов в Сирии, ситуации в Йемене, вокруг Ирана, в Ливии, при всей необходимости прилагать дополнительные усилия по решению этих ситуаций, мы не имеем права оставлять на потом палестинскую проблему, которая является важнейшей с точки зрения изменения в лучшую сторону атмосферы", — добавил он.