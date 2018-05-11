Москву тревожат попытки изменить политическую конфигурацию Ближнего Востока

ИО МИД РФ Сергей Лавров и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов во время встречи. 11 мая 2018

ИО МИД РФ Сергей Лавров и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов во время встречи. 11 мая 2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москву тревожат попытки изменить геополитическую конфигурацию Ближнего Востока и Севера Африки так, чтобы задвинуть проблему вокруг Палестины на задний план, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

"Параллельно предпринимаются тоже тревожащие нас попытки изменить конфигурацию геополитической карты Ближнего Востока и Севера Африки таким образом, чтобы отодвинуть палестинскую проблему на самый задний план", — сказал Лавров.

"Мы убеждены в том, что это очень опасный путь, и что при всей важности и остроте кризисов в Сирии, ситуации в Йемене, вокруг Ирана, в Ливии, при всей необходимости прилагать дополнительные усилия по решению этих ситуаций, мы не имеем права оставлять на потом палестинскую проблему, которая является важнейшей с точки зрения изменения в лучшую сторону атмосферы", — добавил он.