Пашинян подтвердил, что выборы в Армении пройдут в приемлемые сроки

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут в приемлемые сроки.
"Внеочередные выборы пройдут в максимально логические сроки", — сказал Пашинян журналистам. Он добавил, что согласно конституции, распустить парламент и провести внеочередные выборы возможно и после утверждения программы правительства.
Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером. Согласно конституции Армении, в пятидневный срок после своего назначения он должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. В 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен одобрить программу в течение семи дней. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.