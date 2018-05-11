Пашинян рассказал, в каком случае уйдет с поста премьера Армении

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перестанет быть главой правительства, если лишится общественной поддержки.

"Сейчас есть общественная поддержка, которая должная быть использована для развития страны. Когда не будет этой общественной поддержки, я перестану быть премьер-министром Армении", — сказал Пашинян.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Национальное собрание Армении 8 мая избрало Пашиняна премьером.