Путин и Меркель обсудили по телефону выход США из иранской ядерной сделки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после одностороннего выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США. Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Американский лидер Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.