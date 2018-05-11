Косачев прокомментировал действия Трампа по соглашению с Ираном

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США теряют статус ответственного игрока, превращаются в шантажиста и нарушителя порядка, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя действия американского президента Дональда Трампа по соглашению с Ираном.
Он подчеркнул, что "США стремительно теряют статус ответственного и командного международного игрока и превращаются в глобального шантажиста и нарушителя мирового порядка".
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.