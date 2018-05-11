Косачев прокомментировал действия Трампа по соглашению с Ираном

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США теряют статус ответственного игрока, превращаются в шантажиста и нарушителя порядка, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя действия американского президента Дональда Трампа по соглашению с Ираном.

"Это – абсолютно диктаторское поведение страны, которая использует свои экономические и иные преимущества в мире для бесцеремонного продавливания своей позиции и своих интересов", — написал Косачев в Facebook.

Он подчеркнул, что "США стремительно теряют статус ответственного и командного международного игрока и превращаются в глобального шантажиста и нарушителя мирового порядка".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по СВПД, начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.