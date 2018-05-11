В Монако пожилую француженку убило гигантским суккулентом

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Жительница Лазурного берега, приехавшая в Княжество Монако, погибла из-за падения на нее растения — огромного суккулента, напоминающего канделябровый молочай.
В результате инцидента пострадали еще четыре человека: двое мужчин в возрасте около 60 лет, 50-летняя женщина и молодая девушка.
Пока неизвестно, что послужило причиной падения растения.
Молочай канделябровый — суккулент из семейства молочаев, его ветви напоминают канделябр. Высота стеблей может достигать десяти метров.