В Монако пожилую француженку убило гигантским суккулентом

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Жительница Лазурного берега, приехавшая в Княжество Монако, погибла из-за падения на нее растения — огромного суккулента, напоминающего канделябровый молочай.

Как передает газета Nice Matin , инцидент произошел 10 мая во второй половине дня. Из-за падения высокого растения 92-летняя женщина получила травму ноги. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

В результате инцидента пострадали еще четыре человека: двое мужчин в возрасте около 60 лет, 50-летняя женщина и молодая девушка.

Пока неизвестно, что послужило причиной падения растения.

Молочай канделябровый — суккулент из семейства молочаев, его ветви напоминают канделябр. Высота стеблей может достигать десяти метров.