Пашинян поручил обеспечить жильем экс-президента Саргсяна

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе своей администрации в течение месяца представить предложение по обеспечению жильем бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

"Я поручаю руководителю администрации премьер-министра Эдуарду Агаджаняну в течение месяца представить предложение о гарантиях обеспечения жильем Сержа Саргсяна", — сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.

На заседании было отменено прежнее решение кабмина о предоставлении жилья Саргсяну, поскольку экс-президент сам отказался от него.

Согласно законодательству Армении, бывшим президентам страны должны быть предоставлены, в частности, пожизненная пенсия, жилье и госохрана.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.