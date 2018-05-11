Британский избирком оштрафовал организаторов кампании за Brexit

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Организаторы выступающей за выход Великобритании из ЕС кампании Leave.EU были оштрафованы на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушение избирательного закона во время проведения референдума в стране в 2016 году, сообщается в пятницу в пресс-релизе британской избирательной комиссии.
В ходе расследования было обнаружено, что Leave.EU передала неверные сведения о затратах в ходе референдума, не включив данные о расходовании порядка 77 тысяч фунтов стерлингов. Тем самым Leave.EU превысила лимит расходов по меньшей мере на 10%. По мнению избирательной комиссии, незаконный перерасход средств со стороны организаторов кампании может быть значительно выше.
Как сообщает газета Guardian, главный спонсор кампании в поддержку Brexit Leave.EU Аррон Бэнкс был передан полиции. Бэнкс заявил, что намерен обратиться в суд в связи с решением избирательной комиссии.
"Мы рассматриваем объявление избирательной комиссии как политически мотивированную атаку на Brexit и 17,4 миллиона человек, которые бросили вызов госаппарату, чтобы проголосовать за независимую Британию", — заявил Бэнкс.