Источник: ЕС ожидает встреч по СВПД, но официально о них пока не объявляет

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. В Евросоюзе ожидают в ближайшее время встреч по тематике иранской ядерной программы, но объявить о них можно будет только после подтверждения, сказал РИА Новости в пятницу источник в структурах ЕС.

"В настоящее время ведется много контактов. Я ожидаю, что будут встречи, но будем объявлять их только после их подтверждения", — сказал собеседник агентства.

Глава бельгийского кабмина Шарль Мишель ранее на этой неделе заявлял, что в ближайшие дни предложит провести в Брюсселе переговоры на высоком уровне между представителями европейских стран и Ирана по тематике ядерного соглашения.

Источник в иранском МИД сообщил в пятницу, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направляется в Китай, РФ и Брюссель, где обсудит меры по сохранению соглашения по иранской ядерной программе, из которого ранее вышли США.

Глава МИД ФРГ также заявлял, что в начале следующей недели встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и главами МИД Франции и Великобритании по поводу иранской сделки.