Радикалы в Киеве сорвали лекцию о правах представителей ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук заявила, что радикалы в Киеве сорвали лекцию правозащитников о правах представителей ЛГБТ-сообщества.

По словам Покальчук, в четверг около 30 радикально настроенных людей ворвались в помещение, где должна была проходить лекция, и блокировали выход.

"Полиция заставляет нас покинуть помещение. Мы боимся, что если мы оставим помещение, то никто не сможет гарантировать нам безопасность", — заявила Покальчук в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. Она также отметила, что полицейские не имели претензий к радикально настроенным людям, которые ворвались в помещение и блокировали выход.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.