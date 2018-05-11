Китай надеется на положительные результаты саммита лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости. Китай ожидает положительных итогов от намеченного на 12 июня саммита лидеров КНДР и США, что должно стать важным шагом на пути к денуклеаризации и политическому урегулированию на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в пятницу.
Ранее стало известно, что историческая встреча лидеров Северной Кореи и США состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.