Китай надеется на положительные результаты саммита лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости. Китай ожидает положительных итогов от намеченного на 12 июня саммита лидеров КНДР и США, что должно стать важным шагом на пути к денуклеаризации и политическому урегулированию на Корейском полуострове, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в пятницу.

"Китай приветствует наблюдаемое в последнее время развитие ситуации в отношении подготовки к саммиту лидеров двух стран, мы ожидаем позитивных результатов их встречи, это станет важным шагом на пути к реализации денуклеаризации Корейского полуострова, политического урегулирования существующей проблемы, а также в достижении регионального мира и стабильности", — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что историческая встреча лидеров Северной Кореи и США состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.