Новый премьер Малайзии сформирует небольшой кабинет

Плакат с изображением премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

Плакат с изображением премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Кабинет министров, который сформирует приведенный в четверг к присяге новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, "будет небольшим", сохранятся только ключевые министерства, сообщает в пятницу интернет-версия малайзийской газеты The Star.

"Мы проведем завтра заседание, на котором определимся с министерскими постами и кандидатурами министров, и немедленно назначим министров на эти посты", — заявил Мохамад, выступивший перед журналистами на утренней пресс-конференции.

В качестве ключевых премьер назвал министерства финансов, внутренних дел, обороны, образования, развития сельских районов, экономики, общественных работ, транспорта, министерство мультимедийных коммуникаций, науки и технологий и министерство иностранных дел.

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с 92-летним Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, одержала победу, впервые в пост-колониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт), которую в прошлом возглавлял сам Мохамад.

В четверг доктор Махатхир Мохамад принял присягу в качестве седьмого в истории независимой Малайзии премьера. Он стал старейшим в мире премьер-министром, получившим этот пост в результате выборов.