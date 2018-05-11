ВСУ выпустили почти 60 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (119)

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили почти 60 мин по окраинам и пригородам донецкой Горловки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С 05.25 по 06.30 ВСУ выпустили 20 мин калибром 82 миллиметра по направлению Новгородское-Широкая Балка… По направлению Жовонка-Зайцево выпущено 36 мин калибром 120 миллиметров", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские силовики вели огонь также из БМП и крупнокалиберных пулеметов.