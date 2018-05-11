Украинские силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 200 мин и артснарядов, заявили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 36 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 200 мин и артиллерийских снарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшее число обстрелов зафиксировано на горловском направлении. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 516 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.