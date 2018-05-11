В Бельгии до 90 человек обвиняются в террористической деятельности

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Обвинения в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью, предъявлены 85 подозреваемым, над которыми в этом году в Бельгии будет проведено в общей сложности 46 судебных процессов, сообщила федеральная прокуратура королевства.

Большинство обвинений выдвинуто в отношении лиц, которые выезжали в 2013-2015 годах из Бельгии в Сирию и Ирак, где они находились в рядах террористической группировки "Исламское государство"*.

По данным брюссельского экспертного центра Институт Эгмонта, в Бельгии по различным статьям, связанным с террористической деятельностью, в настоящее время отбывают тюремное заключение от 230 до 450 человек.

* Террористическая организация, запрещена в России