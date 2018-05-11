ФРГ ведет переговоры с Россией и Китаем о соглашении по иранскому атому

РИА НОВОСТИ. ГЕРМАНИЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С РФ И КИТАЕМ О СОГЛАШЕНИИ ПО АТОМУ С ИРАНОМ, ОДНАКО РЕЧИ О ТОМ, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ США, НЕТ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ