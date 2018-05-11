В Гонконге из-за бомбы эвакуировали генконсульство России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Генеральное консульство России в Гонконге приостановило работу из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной недалеко от офиса дипломатического представительства. Об этом сообщается в Facebook ведомства.
Как отмечают дипломаты, прием граждан приостановлен "до последующего уведомления".
Как напоминают местные СМИ, в январе в этом же районе уже были обезврежены две бомбы. Предположительно, их сбросили на Гонконг в период японской оккупации, между 1941 и 1945 годами.
Начало оккупации положило поражение канадских и британских войск, защищавших колонию в Гонконгской битве. За последующие несколько лет население Гонконга уменьшилось почти на миллион жителей.
Соединенное Королевство смогло вернуть суверенитет над регионом в 1945 году.