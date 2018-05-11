Потомки Сиамских близнецов прибыли в Таиланд на юбилей дипотношений с США

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Десятки прямых потомков знаменитых Сиамских близнецов Чанга и Энга Банкеров, выступавших в цирках США в XIX веке, именем которых стали затем называть всех сросшихся близнецов в мире, прибыли из Америки в Таиланд (в прошлом называвшийся Сиамом) на празднование 185-летия дипломатических отношений этой страны и США, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.

Встреча потомков Чанга и Энга Банкеров, ежегодно в мае проходящая в городе Маунт Эйри в Северной Каролине, где они жили в США, в этом году впервые проходит в районе Латъяй города Самут Сонгкрам, где близнецы, имевшие сросшиеся хрящи грудной клетки, родились 207 лет назад, в 1811 году.

В пятницу потомки знаменитых Сиамских близнецов соберутся у памятника своим предкам, созданного таиландским скульптором Сангатом Чайпромом и установленного в Самут Сонгкраме. Копию этого памятника сейчас устанавливают в Маунт Эйри: она будет открыта публике 28 мая, сообщает газета. В пятницу у памятника пройдут буддийские церемонии в память Чанга и Энга.

Встреча потомков Сиамских близнецов в Таиланде организована министерством иностранных дел страны и таиландским управлением по делам туризма (ТАТ) в рамках празднования 200-летия торговых и 185-летия дипломатических отношений Таиланда и США.

Впервые ставшие известными в 1827 году благодаря тому, что король Сиама Рама Второй включил их в состав своей делегации во время одной из своих дипломатических поездок в соседние страны, Чанг и Энг приняли предложение британского антрепренера Роберта Хантера и совершили мировой тур в составе гастролирующего цирка. Во время тура они выступали и в США, и когда контракт с Хантером закончился в 1839 году, переехали жить в Америку и приняли фамилию Банкер. Там они еще долго выступали в составе цирковой труппы Финеаса Барнума. На сбережения с немалых заработков братья купили ферму и рабов в Маунт Эйри. В 1843 году Чанг и Энг женились на сестрах Эйтс. На двоих у них родился в этих браках 21 ребенок. В настоящее время в США проживают более полутора тысяч потомков Чанга и Энга, многие — в Маунт Эйри и соседних городках.

Братья скончались в 1874 году один за другим: Чанг, заболевший воспалением легких, умер во сне. Энг, проснувшийся и увидевший, что брат умер, скончался через несколько часов, хотя был совершенно здоров.

Во времена Чанга и Энга медицина не знала способов разделения сиамских близнецов. Сегодня операция по разделению Чанга и Энга считалась бы самой легкой из подобных операций: у братьев сросшимися были только хрящевые ткани грудной клетки, у них не было общих внутренних органов.

Считается, что торговые отношения между США и Сиамом были установлены в 1818 году, когда американские суда с товарами стали регулярно прибывать в сиамские порты. В 1833 году между странами был подписан Договор о дружбе и торговле, которым устанавливались дипломатические отношения и инициировался обмен дипломатическими представительствами.