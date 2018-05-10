США и ОАЭ раскрыли финансовую схему Ирана для финансирования КСИР

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США и ОАЭ раскрыли и приняли меры для ликвидации финансовой схемы Ирана, направленной на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило в пресс-релизе министерство финансов США.

"США и ОАЭ предприняли сегодня совместные действия, чтобы разрушить обширную сеть обмена валюты, которая приобретала и переводила миллионы в наличных долларах Корпусу стражей исламской революции для финансирования его пагубной деятельности и региональных подручных. В рамках этих усилий офис по контролю над иностранными активами министерства финансов США внес в список санкций девять физических лиц и компаний в Иране. Центральный банк Ирана был соучастником в схеме с КСИР и активно поддерживал эту сеть обмена валюты и помогал доступу к средствам, которые были у ЦБ на иностранных банковских счетах. Сеть осуществила обмен или доставку курьерами сотен миллионов долларов", — говорится в сообщении минфина США.

"Мы намерены отрезать источники финансирования КСИР независимо от источника и направления движения средств", — пояснил министр финансов США Стивен Мнучин. Доступ к легальному долларовому финансированию КСИР перекрыт из-за американских санкций против корпуса.

США в четверг расширили санкции против КСИР. В санкционный список добавлены шесть иранцев и три компании, связанные с одним из физлиц.

В вооруженных формированиях КСИР числятся более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил.

Действующие санкции США против КСИР не связаны с санкциями, которые были приостановлены после заключения с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий. Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения и пообещал, что скоро против Ирана будут введены новые санкции.