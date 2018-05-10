Трамп предложил кандидатуру посла США при Евросоюзе

ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Гордона Сондлэнда на пост посла при Евросоюзе, сообщает пресс-служба Белого дома.

В соответствии с действующей процедурой, сначала за кандидатуру посла должен проголосовать комитет по иностранным делам сената, а в случае одобрения — полный состав сената.

О выборе кандидатуры Сондлэнда, который не имеет дипломатического опыта, сообщалось еще в марте. По сложившейся практике, ЕС должен был дать свое предварительное согласие.

Сондлэнд родился в 1957 году. Он занимается гостиничным и банковским бизнесом. В 2000-е годы сотрудничал с администрацией президента Джорджа Буша-младшего, в 2012 году был членом переходной команды кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни. В 2017 году СМИ сообщали, что компании Сондлэнда выделили около 1 миллиона долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.