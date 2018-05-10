Журналист и полицейский пострадали в потасовке у дома совладельца "Интера"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Журналист и сотрудник полиции пострадали в результате потасовки радикалов и сотрудников Национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина, заявили в пресс-службе полиции Киевской области.

Националисты пикетировали дом депутата. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом Левочкина, в результате чего началась потасовка.

"Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения. В результате чего пострадали два человека — представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте события работает следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел в Конча-Заспе — историческом районе на юго-востоке Киева. По дороге к дому совладельца "Интера" националисты, среди которых были замечены представители партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода", жгли файеры.

Столкновения с силовиками начались после того, как радикалы попытались подойти ближе. "Были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. Националисты перелезли через забор", — сообщил журналист, ведущий трансляцию.

На пути к дому националисты в балаклавах расклеивали листовки и разрисовывали стены якобы принадлежащего Левочкину здания.

Ситуация вокруг канала "Интер"

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на канале "Интер". Ведущие напомнили, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Радикалы в ответ устроили пикет у офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Тогда националисты пообещали пикетировать дом Левочкина, которого считали заказчиком передачи.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.